BRICS-Staaten treffen sich zu Gipfel in Johannesburg – klappt die eigene Währung gegen den Dollar? ++ Ernte fällt deutlich kleiner aus, vor allem bei Getreide ++ Deutlich weniger Zufallsgewinne bei Energieunternehmen als erwartet ++ Kanada lockt digitale Nomaden ins Land ++ Lackier-Unternehmen sorgt in Baden-Württemberg für deutlich geringeren CO2-Ausstoß ++ BASF-Pläne für Verkauf der Katalysatoren-Sparte offenbar konkreter ++ DAX erneut leicht im Plus +++