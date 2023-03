Kommt Frankreichs Präsident Macron mit seinen Rentenplänen wirklich durch? "Historiker geben ungern Prognosen, aber…"

Der Franzose streikt gern und will nicht lange arbeiten – das könnte ein Bild sein, dass einige Menschen in Deutschland von ihren Nachbarn momentan haben – denn sie machen mobil gegen die Rentenreform. Auf den Straßen - mit Protesten und landesweiten Streiks. Der Historiker Hartmut Kaelble an der Humboldt-Universität Berlin blickt zurück auf die Streikthemen der letzten Jahrzehnte in Frankreich. "Es ist mal so und mal so ausgegangen", sagte der Historiker SWR Aktuell-Moderator Ralf Hecht. Zu den Rentenprotesten wolle er keine Prognose abgeben, aber die Chancen, dass Macron mit seinen Rentenplänen durchkommt sieht Kaelble bei 50:50. Worum es den Franzosen im Kern geht, hören Sie im Audio.