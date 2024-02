Klimaschutz - Chancen und Grenzen der CO2-Speicherung

per Mail teilen

Kohlendioxid gilt als einer der großen Klimakiller. Zwar macht es mit etwa 0,038 Prozent nur einen geringen Teil der Luft aus. Doch in seiner Funktion als Treibhausgas spielt es eine entscheidende Rolle für unser Klima: CO2 absorbiert einen Teil der von der Erde ins Weltall abgegebenen Wärme und strahlt diese zurück auf die Erde. Durch den steigenden Energieverbrauch wird außerdem zunehmend CO2 in der Atmosphäre gespeichert und verstärkt diesen Treibhauseffekt. Abhilfe soll das sogenannte "Carbon Capturing" schaffen, das technische Einfangen von Kohlendioxid-Emissionen. Noch aber ist die Technologie erst in ihren Anfängen.