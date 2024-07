KI in Deutschland: "Wir können konkurrieren"

In Kaiserslautern ist eine der zentralen Einrichtungen für künstliche Intelligenz in Deutschland beheimatet: Das DFKI, das ist die Abkürzung für Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Seit heute ist daran das KI Innovations- und Qualitätszentrum angedockt - kurz IQZ. Wie dort geforscht werden soll, woher das Geld dafür kommt, und warum es wichtig ist, auch in Deutschland entwickelte Antworten auf KI-Fragen zu haben: Das hat SWR Aktuell-Moderator Albrecht Ziegler den Bundesminister für Verkehr und Digitales gefragt, Volker Wissing, FDP. Er sagt: Deutschland kann absolut konkurrieren mit international etablierten Standorten in den USA und China.