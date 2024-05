Junge Liberale: Schulden nicht der nächsten Generation aufbürden

Die Jungen Liberalen halten in Bielefeld ihren Bundeskongress ab. Wie sehen sie die Politik der Ampel-Koalition – und vor allem der FDP-Mutter als Teil dieser Regierung? Mark Hohensee ist Landesvorsitzender der Partei-Nachwuchsorganisation in Baden-Württemberg. Der Bauunternehmer aus Villingen-Schwenningen sagt in SWR Aktuell: "Wie in jeder guten Beziehung hat man immer wieder mal verschiedene Ansichten. Wir bringen uns mit Anträgen auf den Parteitagen ein und gehen da meist mit Erfolgen raus." Welche Themen in den anstehenden Wahlkämpfen für die Jungliberalen wichtig sind, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Mark Hohensee gesprochen.