Die große Gewinnerin der Landtagswahlen in Hessen und Bayern ist die AfD: In Hessen mit 18,4 Prozent zweitstärkste, in Bayern mit 14,6 Prozent drittstärkste Kraft. Wie dieser Erfolg zustande kam - und welche Auswirkungen das auf Rheinland-Pfalz hat, schätzt Politikwissenschaftler Markus Linden von der Uni Trier ein.