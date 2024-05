Islamisten-Demo in Hamburg: "Die Politik hat das Problem verschlafen"

"Kalifat ist die Lösung" - mit dieser Parole hat die Islamistengruppe "Muslim Interaktiv" vergangenes Wochenende rund tausend Menschen zu einer Demo in Hamburg auf die Straße gebracht. Für den Journalisten und Islam-Experten Eren Güvercin wenig überraschend: "Diese Gruppierung ist schon seit vielen Jahren online unterwegs. Sie versucht, mit ihrer Kalifats-Ideologie vor allem junge Muslime zu indoktrinieren", sagte Güvercin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Fournier. Mit raffinierten Methoden spreche "Muslim Interaktiv" Jugendliche an, die meist nicht sähen, was dahinterstecke. Hören Sie im Interview, warum der Journalist der Politik vorwirft, das Problem verschlafen zu haben und was seiner Meinung nach jetzt getan werden müsste, um den Einfluss der Islamisten zu begrenzen.