Inhalieren bei Erkältung: So gehts richtig

Im Herbst ist Erkältungszeit. Dann ist häufig die Nase dicht, der Hals kratzt und man spürt schon einen leichten Druck auf den Nebenhöhlen. Das sei genau der richtige Zeitpunkt zum Inhalieren, sagt der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Wenn die Erkältung erstmal in vollem Gange ist, nützt auch das Inhalieren nicht mehr so viel. Wie heiß das Wasser sein sollte und was ich sinnvollerweise in die Inhalationslösung hineingeben sollte, erklärt Zimmermann im Audio.