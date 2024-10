Info-Date am Morgen: Habeck will Wirtschaft mit Milliarden unterstützen ++ Neue Studie von Karlsruher "Bündnis gegen Cybermobbing"

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat erneut für einen Investitionsfonds geworben, der die schwächelnde Konjunktur ankurbeln soll. Der Fonds soll Unternehmen zum Beispiel dabei unterstützen, neue Maschinen anzuschaffen. Dieses und weitere Themen des Morgens mit Andreas Herrler.

Geld für Investitionen und Infrastruktur

Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, soll dieser "Deutschlandfonds" zehn Prozent der Kosten in Form einer Investitionsprämie übernehmen. Außerdem soll Geld in Infrastrukturprojekte fließen. Er richte sich an kleine und mittelgroße Firmen genauso wie an Großunternehmen und Start-Ups.

Lindner zuletzt dagegen

Habeck hatte bereits im Februar ein milliardenschweres Sondervermögen zur Entlastung von Firmen vorgeschlagen. Finanzminister Christian Lindner wies den Vorstoß damals zurück. Man könne nicht "Hunderte Milliarden Euro Schulden machen, um Subventionen auf Pump zu zahlen", sagte der FDP-Politiker seinerzeit.

Neue Studie über Cybermobbing unter Kindern

In Karlsruhe stellt das „Bündnis gegen Cybermobbing“ am Vormittag eine neue Studie vor. Es geht darum, wie sich Mobbing im Internet entwickelt und was man dagegen tun kann. Das Bündnis hatte Anfang des Jahres schon einen Elternratgeber veröffentlicht, in dem Eltern Hilfe finden, wenn ihr Kind im Internet gemobbt wird.