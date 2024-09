Info-Date am Morgen: NRW-Ministerpräsident Wüst verzichtet auf CDU-Kanzlerkandidatur ++ VfB Stuttgart vor Champions-League-Auftakt

In der Union scheint alles auf die Kanzlerkandidatur von CDU-Chef Friedrich Merz hinausrauszulaufen. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Herrler.

Wüst unterstützt Merz‘ Kanzlerkandidatur

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), will sich 2025 nicht als Bundeskanzler zur Wahl stellen. Er verzichte auf die Kandidatur, unterstütze aber die Kanzlerkandidatur von CDU-Chef Friedrich Merz. Wüst hat die Schwesterpartei CSU dazu aufgerufen, ebenfalls Merz zu unterstützen. Das werde "die gemeinsamen Wahlchancen der Union enorm erhöhen", so Wüst. In der CSU sind die Reaktionen verhalten. Die Frage der Kanzlerkandidatur in der Union sei nach wie vor offen, hat der Vorsitzende der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, gesagt.

VfB vor Real Madrid

Der VfB Stuttgart ist nach der erfolgreichen vergangenen Saison zurück in der Champions League. Zum Start muss das Team allerdings gleich bei Titelverteidiger Real Madrid antreten. Stuttgart ist erstmals seit 15 Jahren wieder in der Königsklasse dabei. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß sprach vom "Mythos" Real Madrid, gegen den die Schwaben aber mutig auftreten und für Überraschungen sorgen wollten. Die Spanier haben eine starke Mannschaft rund um den Franzosen Kylian Mbappé im Sturm.