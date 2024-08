Info-Date am Morgen: Sicherheitsrat berät über Nahost ++ Polizei erschießt Mann in Oberkirch

Im Nahen Osten wächst die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts zwischen Israel, der Hisbollah, der Hamas und dem Iran. Im UNO-Sicherheitsrat haben sich Israel und Iran gegenseitig wegen der Tötung eines ranghohen Hisbollah-Kommandeurs und des Hamas-Auslandschefs Hanija in Teheran beschuldigt. Die Dringlichkeitssitzung hatte Iran mit Unterstützung von China, Russland und Algerien beantragt.

Ortenaukreis: Mann bei Polizeieinsatz getötet

In Oberkirch im Ortenaukreis ist gestern ein Mann bei einem Polizei-Einsatz in seiner Wohnung erschossen worden. Laut Staatsanwaltschaft fanden Einsatzkräfte den Mann blutend in seiner Wohnung. Als sie ihm helfen wollten, ging er dem Bericht zufolge mit einem Messer auf die Beamten los. Daraufhin schoss die Polizei. Menschen in Oberkirch hatten zuvor die Polizei gerufen, weil der Mann sich auffällig verhalten habe.

Olympische Spiele: Angelique Kerber beendet Tennis-Karriere

Bei den Olympischen Spielen in Paris hatte das deutsche Team gestern seinen bisher erfolgreichsten Tag: Schwimmerin Isabel Gose gewann über 1.500 Meter Freistil Bronze.

Im Kanuslalom holte Elena Lilik Silber. Judoka Miriam Butkereit errang in der Gewichtsklasse bis 70 kg ebenfalls Silber. Zuvor hatten die deutschen Ruderinnen im Doppelvierer Bronze gewonnen.

Dazu kam aber auch ein Karriere-Ende: Angelique Kerber hat gestern ihr letztes Tennisspiel ihrer Karriere gespielt - und verloren. Sie hatte schon vorab angekündigt, dass sie nach den Olympischen Spielen ihre professionelle Tennis-Zeit beenden werde.