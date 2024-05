Info-Date am Morgen: Bayer Leverkusen im Finale der Europa League ++ Söder besucht Meloni

Dank eines 2:2 gegen die AS Rom im Halbfinal-Rückspiel (Hinspiel 2:0) steht Bayer Leverkusen im Finale der Europa League. Dieses und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Leverkusen bleibt unbesiegt und steht im Finale

Bayer Leverkusen steht im Finale der Europa League. Bayer schaffte am Abend den Ausgleich durch Josip Stanisic, zuvor traf Rom nach zwei Elfmetertoren in die eigenen Maschen. Leverkusen verhinderte mal wieder in der Nachspielzeit die erste Niederlage der Saison.

Bayer Leverkusen stellt Europarekord auf

Durch den erneuten Last-Minute-Treffer von Josip Stanisic ist Bayer Leverkusen seit nunmehr 49 Pflichtspielen ungeschlagen. Damit hat die Mannschaft von Xabi Alonso Benfica Lissabon als europäischen Rekordhalter abgelöst. Zwischen 1963 und 1965 waren die Portugiesen in 48 aufeinanderfolgenden Partien nicht zu schlagen gewesen.

Bayerns Ministerpräsident Söder zu Gast in Italien

Einen Monat vor der Europawahl trifft Bayerns Ministerpräsident Söder die italienische Regierungschefin Meloni in Rom. Söder hatte Manfred Weber, CSU-Vize und Europapolitiker, für dessen Annäherung an die ultrarechte Politikerin lange kritisiert. Jetzt fährt er selbst dorthin. Bei dem Treffen geht es unter anderem um den Bau einer Gas- und Wasserstoffpipeline über die Alpen, den von Österreich erschwerten Lkw-Verkehr über den Brenner und die Flüchtlingspolitik. Söder interessiert dabei, wie Meloni Asylverfahren in italienischen Lagern in Albanien organisieren will.