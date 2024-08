Info-Date am Mittag: Obama spricht auf dem Parteitag der US-Demokraten ++ Streit um Rauch von Grill-Restaurants in Mannheim

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama ändert seinen Slogan für den Wahlkampf von Kamala Harris. Dies und weitere Themen des Mittags mit Tanja Kohler.

Dank Kamala Harris kehrt die Hoffnung nach Amerika zurück. Das zumindest meinte die ehemalige First Lady Michelle Obama gestern beim Parteitag der US-Demokraten in Chicago. Sie stimmte die Menge auf einen Sieg ihrer Partei gegen Donald Trump im November ein.

Danach hielt ihr Mann Barack Obama seine Rede, an der er, Gerüchten zufolge, drei Monate lang gearbeitet hat. Einen altbekannten, leicht abgeänderten Slogan hatte er auch dabei: Yes, she can.

Restaurants nerven Anwohner in Mannheim

Einige Bewohner rund um den Mannheimer Marktplatz sind wegen des Rauchs zahlreicher Grill-Restaurants genervt. Die Stadt will Abhilfe schaffen und meldet jetzt einen kleinen juristischen Sieg.

Drei Betreiber müssen Rauch und Geruch ihrer Einrichtungen vorerst reduzieren. Das Verwaltungsgericht Mannheim hat einer Beschwerde stattgegeben. Bei den Gastronomen kommt die Entscheidung natürlich nicht so gut an.