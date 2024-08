per Mail teilen

Viele Bewohner rund um den Mannheimer Marktplatz sind wegen des Rauchs zahlreicher Grillrestaurants dort genervt. Die Stadt meldet jetzt einen kleinen juristischen Sieg.

Die Stadt Mannheim ist ihrem Ziel, den Marktplatz von zu viel Rauch der dortigen Grillrestaurants zu befreien, ein Stück nähergekommen. Das geht aus einem aktuellen Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Mannheim hervor, den das Gericht am Dienstag veröffentlicht hat.

Auflage der Stadt für Restaurants am Marktplatz: Grillrauch reduzieren

Darum dreht sich der Rechtsstreit: Im Februar 2023 hatte die Stadt einzelnen Restaurants am Marktplatz in der Innenstadt die Auflage erteilt, den Grillrauch, den sie mit ihren Holzkohle-Grills in die Luft pusten, um 90 Prozent zu reduzieren. Dagegen hatten die Restaurant-Betreiber Widerspruch eingelegt – ohne Erfolg. Der VGH hat nun nämlich der Stadt recht gegeben.

Restaurants am Mannheimer Marktplatz müssen jetzt Filter einbauen

Das bedeutet: Die Gastronomie-Betriebe müssen jetzt zum Beispiel Filter an ihren Holzkohle-Grills einbauen, um den entstehenden Rauch bei der Zubereitung der Speisen zu verringern. Dafür haben die Restaurant-Betreiber nach Angaben einer VGH-Sprecherin ein halbes Jahr Zeit. Der Beschluss des Gerichts sei bindend. Erst im Mai dieses Jahres (2024) hatte der VGH ein generelles Grillverbot am Mannheimer Marktplatz abgelehnt. Der jetzige Beschluss ist also eine Art Etappensieg der Stadt Mannheim, die Belastung durch Grillrauch für die Anwohnerinnen und Anwohner rund um den Marktplatz deutlich zu reduzieren.