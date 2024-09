Fridays for Future hat heute zum globalen Klimastreik aufgerufen. Auch in Deutschland gehen Menschen auf die Straße - an mehr als 100 Orten.

In Berlin wollen die Aktivisten vor das Kanzleramt ziehen. Aus Sicht von Fridays for Future kümmern sich die politischen Parteien inzwischen zu wenig um den Klimaschutz. Die Klimaschutzbewegung kritisiert außerdem, dass die Bundesregierung immer noch nicht das Klimageld eingeführt hat, das sie im Koalitionsvertrag angekündigt hatte.

Am Nachmittag sollen auch Fridays-for-Future-Demos in Rheinland-Pfalz stattfinden, zum Beispiel in Mainz und Koblenz. Auch in Baden-Württemberg gibt es Kundgebungen, etwa in Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg und Stuttgart.

U-Ausschuss Ahrflut: Vorsitzender dankt Zeuginnen und Zeugen

Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zur Ahrflut, Martin Haller (SPD), hat den mehr als 200 Zeuginnen und Zeugen gedankt. Haller sagte in der Landtagsdebatte zum Abschlussbericht, ohne die Zeugenaussagen wäre der Ausschuss nie in der Lage gewesen, seine Arbeit zu verrichten. Unter anderem waren Feuerwehrleute und Polizisten vernommen worden.

Die Zeugen hätten in der Flutnacht zum Teil Schreckliches erlebt. Der Ausschuss habe bei allen notwendigen Fragen immer versucht, den Zeugen größtmögliche Anerkennung zu zollen und keine Grenzen zu überschreiten. Bei der Ahr-Flut waren mindestens 135 Menschen ums Leben gekommen. Der Ausschuss sollte vor allem klären, welche Fehler gemacht wurden und wer die Verantwortung dafür trägt.