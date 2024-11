Info-Date am Mittag: Ampel kommt zu Krisengesprächen zusammen++ Brand in Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern

Während in den USA mit Spannung erwartet wird, wer das Rennen ins Weiße Haus gewinnt, wackelt in Deutschland weiter die Ampel-Koalition. SPD-Chef Klingbeil spricht von einer Woche der Entscheidungen. Um die Krise der Ampel in den Griff zu bekommen, sind Spitzengespräche im Kanzleramt geplant. Am Mittwoch trifft sich der Koalitionsausschuss und danach soll Klarheit herrschen.

Brand in Westpfalz-Klinikum

Im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern hat es in der vergangenen Nacht gebrannt. Das Feuer war in einem Zimmer im dritten Stock ausgebrochen, die betroffene Station wurde evakuiert. Insgesamt 20 Patienten wurden in andere Bereiche des Klinikums gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Wie groß der Schaden durch den Brand ist, ist noch unklar. Die Polizei untersucht den Vorfall.