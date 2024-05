per Mail teilen

Die deutsche Wirtschaft ist zu Jahresbeginn leicht gewachsen. Das Statistische Bundesamt schätzt die Zunahme auf 0,2 Prozent. Dies und mehr von Dagmar Freudenreich.

Grund dafür – so sagen die Statistiker - sei eine positive Entwicklung bei den Bauausgaben und bei Exporten gewesen. Der private Konsum ging demnach aber zurück. Experten rechnen damit, dass auch am Jahresende ein leichtes Plus stehen wird. Der kleine Anstieg des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal verhinderte eine Rezession: Im vierten Quartal von Oktober bis Dezember 2023 war die Wirtschaft um 0,5 Prozent geschrumpft.

Der Arbeitsmarkt ist nicht in Frühlingslaune

Die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt ist nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit nur schwach ausgefallen, weil dem Arbeitsmarkt nach wie vor der konjunkturelle Rückenwind fehlt. So sind laut Arbeitsagentur die Arbeitslosenzahlen im April leicht gesunken: 20.000 Menschen waren demnach weniger arbeitslos gemeldet, insgesamt 2,75 Millionen. Die Quote bleibt bei sechs Prozent.

Blick vom Turm des Ulmer Münsters wieder möglich

Der höchste Kirchturm der Welt am Ulmer Münster wird neu eröffnet. Ab 1. Mai können Besucherinnen und Besucher wieder hinaufsteigen. Vorher dürfen erst mal rund 15 Läufer die engen Wendeltreppen nutzen. Die Sportler trainieren für den Einstein-Marathon im September.

Jetzt besserer Brandschutz und mehr Sicherheit

Zwei Jahre lang war der Aufstieg auf die Plattform in 102 Metern Höhe nicht möglich. Neue Brandschutzmaßnahmen und ein neues Sicherheitskonzept haben die Wiedereröffnung verzögert. Unter anderem gibt es jetzt einen Handlauf – für mehr Sicherheit beim Aufstieg. Komplett hinauf, auf 146 Meter Höhe, kann man aber noch nicht – die Sanierung der Treppenaufgänge dauert noch an.