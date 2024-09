In den Hochwassergebieten in Österreich, Tschechien und Polen könnte sich die Lage durch neuen Regen verschlimmern. Die Wassermassen sorgen auch in Deutschland für steigende Pegelstände. Dies und weitere Themen des Mittags mit Florian Zelt.

Keine Entwarnung im tschechisch-polnischen Grenzgebiet. Dort ist die Lage besonders dramatisch. Das Gebiet ist von den schlimmsten Überflutungen seit drei Jahrzehnten betroffen. Mehrere Menschen in Tschechien werden noch vermisst. Tausende mussten in Sicherheit gebracht werden. Hunderttausende waren ohne Strom, Straßen und Zugstrecken mussten gesperrt werden. Ähnlich die Situation in Polen: Es gibt viele Städte, die keinen Strom, Gas und Wasser mehr haben. Anwohner melden sich über soziale Medien und berichten, dass sie komplett von der Außenwelt abgeschnitten sind.

Bundesland Niederösterreich seit Sonntag Katastrophengebiet

Im Nordosten Österreichs wird damit gerechnet, dass an vielen Flüssen die Wasserstände weiter steigen. Laut Einsatzleitung wird der Regen wieder heftiger. Besonders im Fokus: der Stausee Ottenstein. Daraus schießt seit gestern Wasser durch Hochwasserklappen ins Tal. Durch dieses kontrollierte Ablassen soll verhindert werden, dass Wasser aus dem See über die Staumauer läuft. Heute soll noch mehr Wasser aus dem Staudamm abgelassen werden. Mehr als 1.100 Häuser wurden in der Umgebung inzwischen evakuiert. Das Bundesland Niederösterreich gilt seit Sonntag als Katastrophengebiet.

Warnstreik an kommunalen Kliniken in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Die Gewerkschaft Marburger Bund hat Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern in Deutschland für heute zum Warnstreik aufgerufen. Davon betroffen sind auch Kliniken in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In Baden-Württemberg sind laut Marburger Bund etwa 10.000 Ärztinnen und Ärzte an rund 80 Krankenhäusern zum Warnstreik aufgerufen, darunter das Klinikum Stuttgart, das Städtische Klinikum Karlsruhe und das Ortenau-Klinikum.

In Rheinland-Pfalz sind zwölf Krankenhäuser betroffen, unter anderem das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, das Pfalzklinikum und das Klinikum Worms. Es könne heute zu Einschränkungen kommen, warnt die Gewerkschaft, die Notfallversorgung sei jedoch sichergestellt.