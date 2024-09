per Mail teilen

Zur Stunde trifft sich die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Diesmal mit hochkarätigem Besuch. Dies und weitere Themen des Mittags mit Simon Dörr.

Die Gruppe besteht aus den wichtigsten Unterstützern der Ukraine, zu der auch Deutschland gehört. Inhaltlich wird es um weitere Hilfen für die Ukraine gehen. Normalerweise kommen zu diesem Treffen Verteidigungsminister oder ihre Staatssekretäre zusammen. Diesmal ist das Treffen noch hochkarätiger besetzt, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist dabei - und ruft zur Entschlossenheit auf.

Selenskyj: Alle angekündigten Waffen auch liefern

Was sein Land jetzt brauche, sei die Entschlossenheit der Partnerstaaten und die nötigen Mittel bei der Abwehr russischer Luftangriffe, schreibt der Staatschef im Onlinedienst X. Aus seiner Sicht ist es entscheidend, dass alle angekündigten Waffen auch geliefert werden - und die ukrainischen Soldaten an der Front erreichen. Selenskyj wünscht sich "Entscheidungen, die auf lange Sicht tragen und das Land näher an einen gerechten Frieden bringen", wie er es formuliert. Damit meint der ukrainische Präsident einen Frieden zu Bedingungen, die nicht der Angreife Russland diktiert.

Auf der Airbase in Ramstein trifft Selenskyj unter anderem Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Am frühen Nachmittag ist dann ein Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Frankfurt geplant.

Flughafen Stuttgart ist mit Sommerbilanz zufrieden

Etwa 1,5 Millionen Menschen sind in den Sommerferien von Stuttgart abgeflogen. Das sagte ein Sprecher des Airports.

Er zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. Schon der Start in die Sommerferien sei ein Erfolg gewesen. Wie üblich, seien hier besonders viele Menschen abgeflogen. Am häufigsten nach Palma de Mallorca und nach Antalya in der Türkei. Die meisten Flüge, jeweils 270, habe es im August gegeben. Allerdings waren das laut Flughafen voraussichtlich noch nicht die Tage mit dem größten Verkehrsaufkommen: Voller werde es für gewöhnlich nochmal im Herbst, wenn Geschäftsreisende und Urlaubsreisende gleichzeitig unterwegs sind.