In Bangladesch haben regierungskritische Demonstranten den Amtssitz von Ministerpräsidentin Sheikh Hasina gestürmt. Die Regierungschefin soll zurückgetreten und ins Ausland geflohen sein. Dies und weitere Themen des Mittags mit Gerhard Leitner.

Nachrichtenagenturen berichten, auf Fernsehbildern sei zu sehen, wie tausende Menschen in den Regierungspalast in der Hauptstadt Dhaka eindringen. Bei den Protesten sollen bislang insgesamt 300 Menschen getötet worden sein.

Auslöser: Hasina-Unterstützer bei Job-Vergabe bevorzugt

Die Demonstranten fordern schon länger den Rücktritt der Regierung. Auslöser der Proteste war eine Quotenregelung für die Vergabe von Stellen im öffentlichen Dienst, durch die Unterstützer von Ministerpräsidentin Hasina bevorzugt werden sollten.

A5 nach Unfall mit 2 Toten bei Bruchsal weiter gesperrt

Auf der A5 bei Bruchsal sind am Morgen bei einem schweren Verkehrsunfall zwei Menschen ums Leben gekommen - mehrere wurden teils schwer verletzt. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten ist die Autobahn zwischen Karlsruhe und Bruchsal derzeit gesperrt.

Zwei Menschen aus Auto gestiegen und von anderem Fahrzeug erfasst

Sachverständige untersuchen laut Polizei die Autowracks. Insgesamt sechs Autos und drei LKW waren in den Unfall am frühen Morgen verwickelt. Was genau zu dem Unfall geführt hat, muss noch ermittelt werden. Zwei Menschen kamen laut Polizei ums Leben. Sie waren demnach aus ihrem Wagen ausgestiegen und wurden dann von einem weiteren Fahrzeug erfasst. Die genaue Zahl der Verletzten ist den Angaben nach weiterhin unklar.