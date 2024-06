Info-Date am Mittag: Messerangriff auf AfD-Politiker ++ Hochwasserschäden in Süddeutschland werden sichtbar

In Mannheim ist am späten Abend offenbar ein AfD-Gemeinderatskandidat mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Er soll einen Plakat-Abreißer auf frischer Tat ertappt haben und wollte ihn wohl zur Rede stellen. Der Täter wurde laut Deutscher Presse-Agentur festgenommen.

Hochwasserschäden werden sichtbar

Überflutungen und Starkregen vom vergangenen Wochenende haben auch viele Schäden in der Landwirtschaft in Baden-Württemberg angerichtet. Die Grünfutter- und Maisernte sei vor allem in den Regionen Oberschwaben und Heilbronn-Franken besonders bedroht, so die ansässigen Landwirte. Die Erdbeer- und Kartoffelernte sei ebenfalls von Ausfällen betroffen. Auch viele Hopfengärten in Tettnang am Bodensee hätten unter Wasser gestanden, heißt es vom Hopfenpflanzerverband. Jetzt drohe der Befall mit Pilzkrankheiten. Bei Wein und Obst habe der starke Regen die Pflanzenschutzmittel abgewaschen.

Soforthilfe läuft langsam an

In den ersten Landkreisen können Hochwasseropfer jetzt Soforthilfen beantragen. Im Landkreis Südwestpfalz gibt es zum Beispiel bis zu 3.000 Euro pro Haushalt. Diese finanzielle Unterstützung soll laut rheinland-pfälzischem Innenminister Ebling besonders dringliche Ausgaben abdecken, zum Beispiel Übernachtungen in Hotels, Kosten für Ersatzkleidung oder auch Verpflegung.