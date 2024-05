Unter den vier Todesopfern nach dem Einsturz eines voll besetzten Strandlokals auf Mallorca sind zwei deutsche Urlauberinnen im Alter von etwa 20 und 30 Jahren. Dies und weitere Themen des Mittags mit Petra Waldvogel.

Nach Angaben der Polizei sind zudem eine 23-jährige Angestellte des Lokals aus Spanien und ein 44-jähriger Senegalese getötet worden. Zur Herkunft der 16 Verletzten, unter ihnen sieben Schwerverletzte, gab es keine Angaben.

Medien: Boden einer darüber liegenden Tanzfläche eingestürzt

Ein Stockwerk über dem Restaurant an der Playa de Palma habe sich eine Tanzfläche befunden. Dort hat nach Medienberichten um 20:30 Uhr unter ungeklärten Umständen der Boden nachgegeben. Unter dem Druck des Falls aus großer Höhe sei schließlich auch der Boden des darunter liegenden Restaurants in den Keller gestürzt.

Schaulustige sollen Bergungsarbeiten behindert haben

Rettungskräfte haben die ganze Nacht über nach weiteren Opfern gesucht. Nach Medienberichten versammelten sich unmittelbar nach dem Einsturz bis zu tausend Menschen am Unglücksort. Die Polizei musste die Menge immer wieder bitten, ruhig zu sein, damit die Rettungsteams die Stimmen möglicher Überlebender hören konnten.

Landesregierung in BW: Mehr Ganztagsschulen an sozialen Brennpunkten

Die grün-schwarze Landesregierung will Ganztagsangebote an Schulen in Baden-Württemberg ausbauen und plant mittelfristig an mehr als 150 Grundschulen in sozialen Brennpunkten den Ganztagsbetrieb. Bezogen auf alle Schulen sind entsprechende Angebote in Baden-Württemberg seit 2016 zurückgegangen, wie aus der Antwort des Kultusministeriums auf eine SPD-Landtagsanfrage hervorgeht.