Info-Date am Mittag: Kritik an geplanter Krankenhausreform +++ Gewalt gegen Politiker beschäftigt auch BW & RLP

Eine Krankenhausreform, da sind sich vermutlich alle einig, wird gebraucht in Deutschland. Wenn es nach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ginge, wäre sie schon in trockenen Tüchern, aber die Sache ist dann eben doch komplizierter: Die Bundesländer liegen wegen der Reform im Clinch mit dem Minister. Heute sind die Pläne von Lauterbach im Bundeskabinett in Berlin beraten worden. Eine Kern-Idee: Abschied von den Fallpauschalen, die die Kliniken dazu zwingen, möglichst viele Behandlungen vorzunehmen. Außerdem soll es mehr Spezialisierung geben.

Gewalt gegen Politiker beschäftigt auch BW & RLP

In Berlin hat heute ein zweitägiges Treffen des Netzwerks junger Bürgermeisterinnen und Bürgermeister begonnen. Sie wollen sich zu vielen Fragen austauschen. Gibt es noch immer zu wenig Menschen, die sich auf freiwerdende Stellen bewerben? Wie sieht der Alltag von Menschen in der Kommunalpolitik aus, jetzt wo es viele tätliche Angriffe auf Politiker und auch Politikerinnen gibt - und wo die Stimmung bei Veranstaltungen und Wahlkämpfen ohnehin schon aufgeheizt ist? Einer dieser jungen Bürgermeister, Michael Salomo von der SPD, ist Oberbürgermeister im ost-württembergischen Heidenheim an der Brenz. Er sagt im Gespräch mit SWR Aktuell: Ich bin gerne OB, „weil man direkt an den Menschen dran ist und etwas gestalten kann“.