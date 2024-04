Über kaum ein Bündnis wurde in den vergangenen Jahren so viel gesprochen wie über die NATO. Lange Zeit galt sie für viele Menschen als verzichtbar, das hat sich mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geändert. Am 4. April 1949 wurde die NATO in Washington, D.C. gegründet und feiert somit heute ihr 75-jähriges Bestehen.

Schluss mit dem E-Scooter Chaos

E-Scooter oder Elektro-Roller werden in den meisten deutschen Innenstädten einfach auf Geh- oder Radwegen geparkt. In Ludwigshafen hat man jetzt damit begonnen, eigene Abstellflächen für E-Scooter zu markieren.