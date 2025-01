Info-Date am Abend: Gedenken: 80 Jahre Auschwitz-Befreiung ++ Streiks im öffentlichen Dienst

An vielen Orten in Deutschland und weltweit haben Menschen daran erinnert, wie vor 80 Jahren die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz befreit hat. Dies und weitere Themen des Morgens mit Pascal Fournier.

Auschwitz - ein Ort, der zum Inbegriff der Shoa und des Massenmordes der Nazis an den europäischen Juden geworden war. An der zentralen Gedenkfeier in Polen nahmen rund 30 Staatsoberhäupter teil. Aus Deutschland waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor Ort. In Baden-Württemberg hat Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) davor gewarnt, die Gräueltaten der Nazis zu vergessen.

In der vergangenen Woche hat eine Umfrage im Auftrag der Jewish Claims Conference für Aufsehen gesorgt, wonach jeder und jede zehnte junge Erwachsene in Deutschland mit Begriffen wie Holocaust oder Shoah wenig bis nichts anfangen können.

Städtische Angestellte in Freiburg streiken

Bauhof-Mitarbeiter, Erzieher und Verwaltungsangestellte in Freiburg haben heute ihre Arbeit niedergelegt. Ver.di hatte nach Tarifverhandlungen am Freitag zum Streik aufgerufen. Es ist der erste Streik in diesem Jahr bei der Tarifauseinandersetzung zwischen den Kommunen und dem Bund. Die zweite Verhandlungsrunde findet Mitte Februar statt.