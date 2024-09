Info-Date am Abend: Generaldebatte im Bundestag: Kritik an Wirtschaftspolitik ++ Tarifverhandlungen der IG Metall gestartet

per Mail teilen

Bei der Generaldebatte im Bundestag haben Vertreter der Opposition der Bundesregierung vorgeworfen, dass sie zu wenig für die Wirtschaft tut. Deshalb sei sie auch verantwortlich für das fehlende Wachstum. CSU-Politiker Alexander Dobrindt machte in seiner Rede vor allem zu viel Bürokratie und die Energiepreise verantwortlich. CDU-Chef Friedrich Merz warf der Regierung vor, die schlechteste Wirtschaftspolitik seit Jahrzehnten zu machen. Kanzler Scholz hat in der Debatte eine sogenannte Wachstumsinitiative angekündigt.

Tarifverhandlungen gestartet: IG Metall fordert mehr Geld

Arbeitgeber und IG Metall verhandeln in Kornwestheim im Kreis Ludwigsburg über einen neuen Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall fordert sieben Prozent mehr Geld - bei einer Laufzeit des neuen Tarifvertrags von einem Jahr. Für die unteren Lohngruppen will die Gewerkschaft eine soziale Komponente aushandeln, außerdem ein Plus von 170 Euro im Monat für die Auszubildenden. Die Arbeitgeber lehnen das ab und verweisen auf die ihrer Ansicht nach schlechte wirtschaftliche Lage.