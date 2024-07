per Mail teilen

In der französischen Hauptstadt beginnen am Abend die Olympischen Sommerspiele. Dabei sollen die Delegationen auf Booten die Seine herunterfahren. Das und mehr mit Ralf Hecht:

Info-Date am Abend: Olympische Spiele in Paris werden eröffnet ++ Zulieferer ZF will bis zu 14.000 Stellen streichen

In Paris gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Trotz der Anschläge auf das Netz der französischen Hochgeschwindigkeitszüge sind aber keine zusätzlichen Kräfte im Einsatz. 45.000 Polizisten und Gendarmen sollen die Eröffnungsfeier schützen. Weitere 18.000 Soldaten sind zum Schutz der Wettbewerbe im Einsatz.

Bahnanschläge behindern weiter den Verkehr

Die unbekannten Täter haben auf allen wichtigen Schnellzugtrassen Brände gelegt. Dadurch ist der Bahnverkehr in Frankreich massiv gestört worden. Auch grenzüberschreitende Verbindungen von und nach Deutschland sind beeinträchtigt. Für alle Züge Richtung Frankreich ist die Zugbindung aufgehoben. Allerdings ist für Züge in Frankreich eine Sitzplatz-Reservierung Pflicht.

Stellenkahlschlag bei Autozulieferer ZF

Das Friedrichshafener Unternehmen will in den nächsten vier Jahren zwischen 11.000 und 14.000 Arbeitsplätze abbauen. ZF reagiert damit nach eigenen Angaben auf die schwierige Lage der Automobilindustrie. Standorte sollen zusammengelegt oder gebündelt werden. Der ZF-Gesamtbetriebsrat kündigte Widerstand an.