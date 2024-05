per Mail teilen

Mit einem Staatsakt hat Deutschland das 75-jährige Bestehen des

Grundgesetzes gefeiert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte, das Grundgesetz sei ein "großartiges Geschenk" für das Land. Dies und weitere Themen des Abends mit Constance Schirra.

Gleichzeitig rief Steinmeier alle Deutschen dazu auf, Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Er sagte, die Demokratie in Deutschland sei zwar geglückt, aber nicht auf ewig garantiert.

Dreyer: Widersprechen, wenn Kollegen einen falschen Satz sagen

Jeder einzelne trage Verantwortung für eine politische Kultur, die demokratieverträglich sei, so Steinmeier weiter. Das bedeute auch, Menschenverachtung, Hetze und Hass entgegenzutreten. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte dazu: "Das heißt, im Zweifel auch an der falschen Stelle nicht lachen, im Zweifel widersprechen, wenn Nachbarn, wenn Vereinsmitglieder, wenn Kollegen einen falschen Satz sagen, der demokratiefeindlich ist oder Menschen ausgrenzt oder unwürdig ist."

Lehrer in BW sehen Fortbildungsbedarf bei digitalen Medien

Die Lehrerfortbildung in Baden-Württemberg hat sich offenbar verbessert. Das geht aus einer Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung, VBE, hervor. Am meisten Fortbildungsbedarf sehen Lehrerinnen und Lehrer allerdings noch im Bereich der digitalen Medien. Das gaben 41 Prozent der Befragten an.