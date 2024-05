Grund sind Cyberangriffe im vergangenen Jahr, die von Hackern im Dienste des russischen Staates verübt wurden. Das und weitere Themen des Abends mit Leon Vucemilovic

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Russland mit Konsequenzen gedroht. Ein hoher Vertreter der russischen Botschaft in Berlin wurde einbestellt. Auch Innenministerin Nancy Faeser (SPD) äußerte sich empört.

Weitere Hackerangriffe befürchtet

Die Chefin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner, sprach im SWR von einer Entwicklung, die ihr Sorgen mache. Die Frage sei nicht ob, sondern wann Deutschland mit einem größeren Cyberangriff klarkommen müsse. Denkbar hält die Präsidentin der nationalen Cyber-Sicherheitsbehörde Angriffe auf die kritische Infrastruktur.

Starkregen an der Ahr weckt Ängste

Gestern Abend hat der Kreis Ahrweiler zum ersten Mal seit der Flutkatastrophe 2021 wieder die Einsatzleitung in einer akuten Lage übernommen. Starkregen führte in der Region zu vollgelaufenen Kellern und überspülten Straßen. Nach Angaben von Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) blieb es bei Sachschäden. Für viele Menschen in der Region kamen aber wieder Erinnerungen an das katastrophale Hochwasser mit 135 Toten hoch.