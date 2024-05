per Mail teilen

Die EU-Innenminister wollen den kürzlich beschlossenen Migrationspakt schneller realisieren. Schon im Juni wird ein Stufenplan zur Umsetzung vorgelegt. Dies und weitere Themen des Abends mit Gerhard Leitner.

Das geschehe Monate vor dem eigentlichen Zeitplan, hat die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Rande der europäischen Innenministerkonferenz im belgischen Gent mitgeteilt. Ihre nationalen Pläne zur Umsetzung der Reform müssen die EU-Staaten bis spätestens Januar 2025 vorlegen. Johansson sagte weiter, dank der großen Anstrengungen der Mitgliedsstaaten und des EU-Parlaments „reparieren wir jetzt unser kaputtes Asylsystem“.

Neue Regeln für Geflüchtete an den Grenzen

Nach jahrelangen Verhandlungen hat das EU-Parlament am 10. April die umstrittene Reform des EU-Asylsystems gebilligt. Das Gesetzespaket sieht unter anderem vor, dass Asylsuchende mit geringer Bleibechance schneller und direkt von den EU-Außengrenzen abgeschoben werden. Dahinter stehen die so genannten Grenzverfahren. Geplant ist außerdem ein Solidaritätsmechanismus zur Verteilung von Schutzsuchenden. Wollen Staaten keine Geflüchteten aufnehmen, können sie statt dessen auch finanzielle Hilfe leisten.

Spannende und schwere Themen an der Kinder-Uni

Heute ist wieder die Tübinger Kinder-Uni gestartet. Mit der Vorlesungsreihe sollen Kinder zwischen 7 und 12 Jahren für die Wissenschaft begeistert werden. In der ersten Vorlesung ging es um die spannende Frage, wie Fledermäuse in völliger Dunkelheit sehen können. Es kommen aber auch schwere Themen wie der Ukraine-Krieg vor. Insgesamt fünf Vorlesungen stehen bis Mitte Juni auf dem Programm. Die Kinder-Uni wurde 2002 in Tübingen gegründet und hat seitdem viele Nachahmer auf der ganzen Welt.