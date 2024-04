per Mail teilen

Mit einem Großeinsatz sind Ermittler in acht Bundesländern gegen Mitglieder einer international agierenden Schleuserbande vorgegangen. Dabei wurden zehn Menschen festgenommen. Ihnen werden neben Schleusung auch Bestechung und Geldwäsche vorgeworfen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hat von einem wichtigen Schlag gegen die internationale organisierte Kriminalität gesprochen und weiterhin ein konsequent hartes Vorgehen gegen Schlepper angekündigt

BW-Landtag debattiert Gewaltverbrechen

In einer Landtagsdebatte zu Gewaltkriminalität hat die AfD in Baden-Württemberg gefordert, man müsse endlich über Ausländerkriminalität reden. Innenminister Thomas Strobl von der CDU hat dagegen betont, dass Gewaltkriminalität vor allem männliche Kriminalität sei. Strobl rief im Stuttgarter Landtag wörtlich in Richtung der AfD: "Sie sind die fünfte Kolonne Moskaus".