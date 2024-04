++ Info-Date am Abend: Ampel-Koalition einigt sich bei Klimaschutzgesetz ++ Pirmasens testet neue Baumbewässerung ++

Die Fraktionen der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP haben sich heute auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes geeinigt – nach monatelangem Streit. Bislang musste jedes Ministerium jeweils im Jahr ein bestimmtes Einsparziel bei schädlichen Treibhausgas-Emissionen erreichen. Hier soll es künftig mehr Flexibilität geben. Dadurch ist auch die Diskussion um mögliche Wochenend-Fahrverbote beendet. Das Gesetz sieht außerdem verpflichtende Klimaschutzmaßnahmen für die Jahre 2030 bis 2040 vor.

Pirmasens will seine 30.000 Bäume besser wässern

Die Stadt Pirmasens zog heute eine durchaus gemischte Zwischenbilanz bei einem Thema, das vielen am Herzen liegt: Primasens testet nämlich seit einem Jahr ein spezielles System, um die rund 30 000 Bäume in der Stadt künftig bestmöglich zu wässern. An drei Standorten laufen solarbetriebene Bodensensoren die anzeigen, wie trocken die Erde ist und wieviel Wasser die Bäume genau brauchen. Das Ergebnis wird in einer App angezeigt.