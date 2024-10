Hurrikan "Milton": Wie entstehen extreme Tropenstürme und werden sie häufiger?

per Mail teilen

"Milton" ist schon der zweite schwere Hurrikan, der innerhalb von zwei Wochen über die USA gezogen ist. Zuvor hatte "Helene" für Überschwemmungen und Zerstörung gesorgt.

Bei uns in Deutschland waren außerdem die Ausläufer des Hurrikans "Kirk" zu spüren. Wie entstehen diese großen Stürme und werden sie sich in Zukunft häufen? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler mit dem Meteorologen Peter Knippertz gesprochen. Er ist Professor am Karlsruher Institut für Technologie und forscht dort zu Tropenstürmen.