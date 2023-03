per Mail teilen

"BANKENKRISE" - dass böse Wort ist zurück in der Finanzwelt. Denn die Schweizer Großbank Crédit Suisse steckt in Problemen: Weil Kunden Gelder in großem Stil abgezogen haben, braucht sie dringend finanzielle Hilfe. Die gute Nachricht ist: sie bekommt sie auch.