Haushaltskrise: Sparen bei der Rente?

Der Ampelregierung fehlen im Bundeshaushalt für das kommende Jahr 17 Milliarden Euro. Seit Tagen wird darüber diskutiert, woher das Geld kommen könnte, wo man sparen könnte. Eine verwegene Idee, die bisher noch nicht offen ausgesprochen wurde, wäre: bei der Rente. Aber so einfach bei der Rente ein paar Milliarden einsparen, das geht nicht, erklärt der Wirtschaftsweise Martin Werding: "Sie können nicht einfach sagen, wir streichen im Rentenrecht folgenden Posten, und dann spart der Bund X Milliarden ein." Allerdings könne man über einzelne Dinge nachdenken, "bei denen man sagt, das passt sowieso nicht in die Landschaft, die Rente ab 63 zum Beispiel." Grundsätzlich rät Werding zur Vorsicht, Sparpotenzial bei der Rente zu suchen: "Wir brauchen Reformen in der Rente, das hat auch der Sachverständigenrat in seinem Herbstgutachten wieder betont. Aber die Reserven, die das Rentensystem bietet, brauchen wir für die Reform der Rente und nicht für schnelle Haushaltssanierung."

Vor welchen grundsätzlichen Problemen das deutsche Rentensystem steht, erläutert der Wirtschaftsweise Martin Werding im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.