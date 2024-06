Happy Birthday Donald Duck – ein Antiheld für alle

Vor 90 Jahren hatte eine tollpatschige Comic-Ente ihren ersten Auftritt in einem Zeichentrickfilm. "The wise little hen", zu deutsch "die kluge kleine Henne" heißt der Streifen aus dem Hause Disney, der die Welt bekanntmacht mit dem wohl erfolgreichsten Pechvogel aller Zeiten: Donald Duck. Seitdem hat er im immergleichen Outfit, mit Käppi und Matrosenhemd aber ohne Hose, unzählige Comicabenteuer erlebt und Generationen begeistert. Auch in Deutschland hat Donald Duck viele Fans. Einige davon nennen sich selbst stolz Donaldisten. Karsten Bracker ist Präsident des Vereins die „Deutsche Organisation nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus“. Und er sagt in SWR Aktuell, in Donald Duck könne sich jeder wiederfinden – das erkläre seinen Erfolg: "Donald Duck ist einerseits tollpatschig, aber er steht auch nach 29 mal auf die Schnauze fliegen wieder auf. Er ist ein Antiheld, der die Leute begeistert. Deswegen ist er auch nach 90 Jahren noch immer so populär." Unter anderem darüber, wie die Donaldisten den 90. Geburtstag ihres Idols feiern, hat Karsten Bracker mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer gesprochen.