Glück im Beruf: Viel Wertschätzung für Handwerker

Die glücklichsten Arbeitnehmer sind die Handwerker. Jedenfalls laut einer Umfrage der Innungskrankenkasse IKK classic: 80 Prozent sagen, die Arbeit mache sie glücklich. Und auch beim Thema Wertschätzung kann das Handwerk punkten: Knapp 71 Prozent sagen, sie erfahren in ihrem Umfeld viel Wertschätzung für ihre Arbeit. Bei den anderen Berufen ist das zusammengenommen weniger als die Hälfte. Karriere-Coach und Kommunikationsexpertin Stefanie Voss erklärt das Glück im Handwerk so: "Handwerker sind knapp. Also bin ich wahrscheinlich sehr dankbar, wenn ich einen Handwerker bekommen habe und er mein Problem auch noch gelöst hat. Und das drücke ich dann auch aus." Was sich andere Branchen davon abschneiden können, erklärt sie im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.