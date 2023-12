Games – Geschick, Gewinnen, Geld, Glück?

per Mail teilen

Games – das frühere Nischen-Hobby von wenigen ist längst im Mainstream angekommen. In Deutschland zockt mittlerweile die Hälfte der Bevölkerung Computer und Videospiele; weltweit wurden im Jahr 2022 laut dem Newzoo Global Games Market Report rund 3,2 Milliarden. Gamer und Gamerinnen gezählt. Games sind beliebt – als Hobby und als Beruf, in Wettkämpfen mit hohen Preisgeldern können Pro-Gamer im eSport Millionen verdienen. Nach den USA, China und Südkorea, wo schon länger Millionen Fans hat, boomt eSport inzwischen auch in Deutschland – und beschert der Branche Milliarden-Umsätze.