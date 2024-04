Frühstücks-Quarch - Die FDP und die Zukunft

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: Was will die FDP mit ihrer „Wirtschaftswende“ wirklich? Sie wollten in der Ampelkoalition einfach mal eine Debatte anstoßen. So begründen die Freien Demokraten die Veröffentlichung des Papiers mit dem die Partei-Spitze zwölf Vorschläge zur Belebung der deutschen Wirtschaft unterbreitet. Das Vorhaben ist gelungen: Die Koalitionspartner haben reagiert - mit Skepsis und Kritik. Applaus dagegen ernten die Liberalen von Wirtschaftsverbänden und Union. Darüber spricht der Philosoph mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.