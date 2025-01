Frühstücks-Quarch: Zuckerberg schafft Faktenchecker ab

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: Bei Facebook und Instagram wird es in Zukunft womöglich mehr Falschnachrichten, Hass und Hetze geben. Denn: Die Facebook- und Instagram-Mutter Meta will den Wahrheitsgehalt von Inhalten auf seinen Plattformen in den USA künftig nicht mehr von Dritten prüfen lassen. Welche Gefahren das mit sich bringt, klärt Christoph Quarch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.