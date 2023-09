Frühstücks-Quarch: Überall nur Verbote?

Jeden Freitag macht sich der Philosoph und Buchautor Christoph Quarch Gedanken über ein Thema der Woche. Meistens geht es um ein Aufreger-Thema, so wie dieses hier: Verbote. In Bayern und in Hessen werden am 8. Oktober die Landtage neu gewählt. Und in Hessen, wo Quarch wohnt, beobachtet er einen Trend im Wahlkampf gerade bei den Parteien, die die Mitte und konservative Bevölkerungsschichten ansprechen. Es ist ein ausdrückliches "Nein" zu Verboten. So wirbt die FDP im hessischen Wahlkampf mit dem Slogan: "Verbieten wir uns nicht die Wirtschaft kaputt" und die CDU tritt an mit: "Autos verbieten verboten". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt Quarch, warum er Verbote manchmal sogar für zwingend notwendig hält.