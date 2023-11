Plattform gegen Verschwörungen: "Menschen mit Gegenargumenten fit machen"

Verschwörungsmythen gegen Israel und Jüdinnen und Juden haben seit dem Hamas-Angriff Hochkonjunktur im Netz. Die neue Plattform "Oy Vey" will mit Aufklärung und Argumentationshilfen gegensteuern. Projektleiter Benjamin Söchtig ist mit dem bisherigen Zulauf der Seite zufrieden. "Die Seite ist vor einem guten Monat angelaufen und wir sehen, dass es sehr viel Resonanz gibt aus genau den Kreisen, die wir erreichen wollen", so Söchtig. Die Plattform will mithilfe von Gegenargumenten und dem Erklären von historischen Zusammenhängen die Menschen fit machen, um im Alltag auf Verschwörungstheorien reagieren zu können. "Wir haben zum Beispiel Videos, in denen wir Sachen erklären, gerade jetzt zur Geschichte Israels, wir bieten auch Kacheln zum Posten auf Social und Media oder einfach Textbausteine", so Söchtig. Warum diese Arbeit für ihn und sein Team auch gefährlich sein kann, erklärt Söchtig im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Moritz Braun.