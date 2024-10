Flixtrain steigt in den Regionalverkehr im Südwesten ein – wirds billiger?

Das private Eisenbahnunternehmen bietet dafür neue Verbindungen über ein Kombiticket an. Dazu baut Flixtrain seine Kooperationen mit Regionalzugbetreibern im sogenannten Deutschlandtarifverbund aus. Viele regionale Verbindungen werden von der Deutschen Bahn betrieben, Reisende können deswegen mit einer Fahrkarte von Fernbahnhöfen aus auf zahlreiche Verbindungen im Regionalverkehr umsteigen. "Das ist neu", sagt Christian Böttger in SWR Aktuell. Er ist an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin für die Fachgebiete Verkehrswesen und Eisenbahn zuständig: "Neu ist, dass man bei Flixtrain durchgehende Tickets buchen kann. Und eine Verbindung ist die von Nürtingen nach Frankfurt. Es gibt einen Flixtrain von Stuttgart nach Frankfurt und jetzt können Sie auch von Nürtingen nach Frankfurt buchen und zunächst den Regionalzug der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH nutzen." Allerdings geht Verkehrsexperte Böttger nicht davon aus, dass die Fahrpreise sinken. Warum – das erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Gerald Pinkenburg.