Fastnacht in Krisenzeiten - wichtig nicht nur für Kinder

In der Ukraine tobt ein von Russland angezettelter Krieg, gerade hat ein Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze unvorstellbare Schäden angerichtet. Kann man da unbeschwert Fasching, Fastnacht, Karneval feiern? Ja, sagt die Präsidentin des Ortenauer Narrenbundes, Silvia Boschert: "Es geht darum, das alte Brauchtum aufrecht zu erhalten, und wir wissen, wie wichtig es auch in schwierigen und traurigen Zeiten ist, dass man ab und an auch mal wieder ein Lächeln in Gesichter von Menschen zaubern kann, die im Moment überhaupt nichts zu lachen haben." Welche Spuren die Corona-Zeit bei den Ortenauer Fastnachtern hinterlassen hat und welche Rolle der soziale Aspekt bei den Veranstaltungen spielt, beschreibt Silvia Boschert im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.