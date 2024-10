Familienministerin Paus: Jugendstudie ist ein Auftrag für die Politik

per Mail teilen

Die Jugendlichen in Deutschland zwischen 12 und 25 blicken insgesamt positiv in ihre Zukunft und auf die Gesellschaft. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schell-Jugendstudie. Beruf, Schule, Partnerschaft und Familie sind den meisten Jugendlichen wichtig. Aber, sie haben Angst vor Krieg, dem Klimawandel oder einer zunehmenden Fremdenfeindlichkeit in der Gesellschaft.

SWR Aktuell-Moderator Gerhard Leitner hat mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) über die Ergebnisse der Studie gesprochen. Hören Sie im Interview, was Paus aus den Ergebnissen der Studie für ihre politische Arbeit mitnimmt und wie sie darauf reagieren will, dass immer mehr junge Menschen die AfD wählen.