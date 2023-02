EU und Großbritannien einigen sich in Nordirland-Frage: Ein großer Erfolg?

Ein neues Kapitel wollen die EU und Großbritannien im Handel aufschlagen - und überraschend schnell waren sich beide Seiten einig. Brüssel und London fanden einen Kompromiss, wie in Zukunft Wirtschafts-Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU auf der irischen Insel geregelt sein sollen. Die Schwierigkeiten in der Nord-Irland-Frage scheinen ausgeräumt zu sein. Ist diese Einigung nun der Erfolg, den sich viele erhofft haben? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Dagmar Schiek gesprochen. Sie ist Professorin für EU-Recht und Forschungs-Dekanin der rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Cork in Irland.