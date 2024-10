Die Erde hat einen neuen Mond: Asteroid 2024 PT5 ist neuer Erdtrabant

Seit dem Wochenende rast ein Felsbrocken aus dem All um die Erde. Damit hat die Erde nun einen zweiten "Mond" - allerdings nur befristet. Der Asteroid "2024 PT5" wird bis zum 25. November auf einer hufeisenförmigen Bahn um unseren Planeten ziehen, so die Einschätzung aus der Astronomie.

Danach, so die Berechnungen, fliegt er weiter durchs Sonnensystem. Mit bloßem Auge wird der Mini-Mond nachts nicht zu sehen sein, er ist mit etwa zehn Metern Durchmesser dafür zu klein und mit rund 4.000.000 Kilometern zu weit entfernt - es ist aber durchaus vorteilhaft, dass er uns nicht näher kommt und in eine Umlaufbahn in sicherer Distanz einschwenkt: So ein Asteroid könnte ziemlich großen Schaden anrichten, erklärt Astronomie-Experte Uwe Gradwohl aus unserer Wissenschaftsredaktion im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr.