Erde erhält für kurze Zeit einen zweiten Mond

Die Erde bekommt für knapp zwei Monate einen zweiten Begleiter: Ein Asteroid mit Namen "2024 PT5" wird unseren Planeten umkreisen. Mit bloßem Auge wird er aber nicht zu sehen sein.

Asteroiden, das sind Gesteinsbrocken im All - manche nur wenige Meter klein, andere viele Kilometer groß. Wenn ein Asteroid nicht allzu schnell durchs All zieht und sich aus der passenden Richtung der Erde nähert, dann kann er unter dem Einfluss der Anziehungskraft der Erde in eine Umlaufbahn um unseren Planeten einschwenken - und zu einer Art Mini-Mond der Erde werden.

Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die Ausschau nach Asteroiden mit passenden Anflugeigenschaften hält, sagt nun: Der Asteroid 2024 PT5, der erst im August 2024 entdeckt wurde, wird ab Ende September auf eine Erdumlaufbahn geraten. So eine Entdeckung gelingt der Gruppe tatsächlich alle paar Jahre.

Zwei Monate Mini-Mond

Zwar kam es bereits zum Einfang von Mini-Monden, die länger als ein Jahr um die Erde kreisten. Doch in der Regel dauern solche Zweit-Mond-Episoden nur ein paar Wochen oder Monate.

Der jetzt anfliegende Asteroid wird am 29. September 2024 eingefangen. Nach den Berechnungen des internationalen Forschungsteams verlässt er die Erdumlaufbahn bereits wieder Ende November - also nach knapp 2 Monaten.

Asteroid 2024 PT5 ist knapp zehn Meter groß

Seit 1991 ist dies erst das fünfte Mini-Mond-Ereignis, das von Forschenden beobachtet wird. Doch es gibt Studien, die besagen, dass die Erde ständig von superkleinen Mini-Monden umkreist wird - also von Gesteinsbrocken, die unter einem Meter groß sind und die deswegen auch kaum entdeckt werden können.

Der Asteroid 2024 PT5, der jetzt zu einem Mini-Mond der Erde wird, der ist immerhin etwa zehn Meter groß. Das ist aber viel zu klein, um ihn mit bloßem Auge sehen zu können - zumal er auf einer Bahn unterwegs ist, die viel weiter draußen im All verläuft als die unseres Monds.

Für ein Fernglas und auch für viele Teleskope ist Asteroid 2024 PT5 also zu klein. Aber für große Profi-Teleskope mit moderner Astro-Fotoausrüstung könnte er ein Beobachtungsobjekt sein.

Die Wissenschaftler, die ihn entdeckt haben, wollen diesen Mini-Erdmond auf Zeit auf jeden Fall im Blick behalten und genauer untersuchen.