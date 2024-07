Einsturz von Supermarktdach: Wie kann so etwas passieren?

Nach dem Einsturz eines Supermarktdaches in Ratzeburg in Schleswig-Holstein laufen die Ermittlungen. Bei dem Unglück waren am Dienstagnachmittag zwölf Menschen leicht verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei berichtet, gab es wohl vor dem Einsturz ein lautes Knacken. Der stellvertretende Filialleiter habe daraufhin alle Mitarbeiter und Kunden des Supermarkts aufgefordert, sofort das Gebäude zu verlassen. Zum Zeitpunkt des Einsturzes seien deshalb kaum noch Personen im Supermarkt gewesen. Wie so etwas passieren kann, hat SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph von Axel Bißwurm wissen wollen, er ist Vorstandsmitglied in der Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik.