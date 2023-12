Die Gemeinschaft von Taizé zwischen Aufarbeitung und Prävention

„Es ist wie ein klebriges Spinnen-Netz,“ sagt eine Frau, die in ihrer Jugend Missbrauch erlebt hat, und zwar in der Brüdergemeinschaft von Taizé im Burgund, die jedes Jahr Zehntausende Jugendliche empfängt. Sie fasste Mut und meldete es. Für die Reportage von Frankreich-Korrespondentin Stefanie Markert wählt sie ein Pseudonym: „Kathrin“. Ihre Identität will sie nicht preisgeben, ihre Geschichte aber schon. Und sie beobachtet genau, wie Taizé mit bis in jüngste Zeit reichenden Fällen umgeht und wie die Prävention vor Ort inzwischen läuft. „Kathrin“ will genau dort, in Taizé, selbst daran mitwirken.